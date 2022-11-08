Врач-кардиолог рассказал о неочевидных признаках проблем с сердцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт телеканала «Доктор», кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев заявил, что усталость при привычной физической нагрузке, а также появление отеков на ногах и так называемая «болезнь витрин» могут говорить о проблемах с сердцем.

Специалист отметил, что о проблемах с сердцем может говорить при плохой переносимости физической нагрузки, в том числе, при быстрой усталости от нагрузки, которая ранее не приносила никакого дискомфорта.

«Например, быстрая ходьба или подъем по лестнице. Если раньше вы могли спокойно подняться на пятый этаж, а теперь вы поднимаетесь на третий и останавливаетесь, чтобы передохнуть», - заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru» отметив, что «это, определенно, повод насторожиться».

Кроме того, Палеев обратил внимание на появление отеков на ногах, отметив, что это «не такой специфический», однако зачастую бывает связан с работой сердца. Кардиолог также указал на так называемую «болезнь витрин».

«Когда пациент начинает останавливаться и рассматривать витрины. Такая «болезнь витрин» говорит о том, что есть проблема с атеросклерозом нижних конечностей: ноги начинают болеть и люди останавливаются, чтобы это не было заметно для окружающих», - уточнил он.

Ранее «Пятый канал» писал об опасности инсульта осенью, отмечая заметное снижение температуры воздуха в это время года увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения.

Директор НИИ кардиологии СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков в беседе RT рассказал, что избежать сердечно-сосудистых заболеваний можно при помощи тренировок и отказа от вредных привычек, а также регулярного посещения медицинских специалистов для профилактики.