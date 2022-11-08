Стремоусов сообщил, что ситуация в Херсоне близка к развязке

Кирилл Стремоусов, фото: кадр видео

Ситуация в Херсоне близка к развязке, об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что власти “готовы к любым решениям”, даже если они будут очень сложными.

“Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным”, - написал Стремоусов в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что линия фронта на утро 8 ноября остается без изменений. Электричество и связь в городе восстановлены, подготовка к отопительному сезону продолжается.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, как Херсон живет среди эвакуации, с тревогой и надеждой.

Также ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты. Замглавы региона подчеркнул, что боевики не могут пройти мощную линию обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.