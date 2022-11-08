Психолог назвала «звоночки», говорящие о неизбежном расставании пары Фото: Shutterstock

Психолог Юлия Жукова назвала игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половины «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться.

По ее словам, первым признаком обреченных на расставание отношений является игнорирование проблем партнера, а вторым сигналом станет скрытность второй половинки. Как уточнила специалист, молчание является признаком отсутствия доверия. Жукова также назвала «звоночком» ситуацию, когда в паре нет взаимного интереса к делам, а также чувствам друг друга.

Как заявила Жукова, в здоровых отношениях невозможно допускать оскорбления партнера при помощи сравнений его или ее с другими. Кроме того, отношения могут разрушить сексуальная несовместимость, а также эмоциональная «раскачка».

«Не будут счастливыми и отношения, в которых партнер или оба склонны к эмоциональной раскачке. То внимательность, то холодность - плохой знак. Как и наличие в паре кого-то третьего, влияющего на отношения», - сказала специалист в беседе с «Газета.ру», отметив, что таким третьим «может быть мама, любовник, друг, брат, сын и кто угодно, кто мешает, и с этим ничего не получается сделать».

Напомним, ранее психолог Александра Миллер в беседе с Life.ru рассказала, какие претензии женщин убивают даже самый крепкие отношения, отметив ревность, неуверенность в собственной внешности, «желание соответствовать жизни кумиров», а также идеализацию желаемых отношений.

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