Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения в стране, которые истекают 21 ноября 2022 года.

Соответствующие законопроекты внесены на сайт Рады сегодня, 8 ноября. Их инициатором выступает Зеленский. Тексты к документам в настоящий момент не опубликованы.

Верховная рада Украины 15 августа текущего года продлила мобилизацию и действие военного положения на территории страны до 21 ноября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.