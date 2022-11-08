Видео уничтожения украинского танка дроном-камикадзе показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало видео, где показано уничтожение украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет".

На кадрах можно увидеть процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, который пытался укрыться за постройкой в городской черте. В видео также показано точное попадание в машину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.