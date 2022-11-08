ЕС больше не считает потолок цен на газ эффективным

Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом Фото: REUTERS

Представители Европейского союза больше не рассматривают введение потолка цен на газ как подходящий метод борьбы с энергетическим кризисом, об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на евродипломатов.

«Представители ЕС заявили, что больше не рассматривают ограничение цен на импорт природного газа эффективным инструментом борьбы с беспрецедентным энергетическим кризисом», — заявляет издание.

Кроме того, на заседании Европейской комиссии рассматривались варианты действий по сдерживанию роста стоимости топлива. При этом основным вариантом было названо «создание динамического ценового коридора для газовых транзакций».

Как отмечает автор публикации, странами ЕС было приложено много усилий для ограничения цены на газ, но это только « усугубило инфляцию и нехватку топлива из России, необходимого для зимы».

При этом уточняется, что Европейская комиссия, которая ранее выступала против рыночного вмешательства, теперь предложила пакет экстренных мер, «который проложил бы путь к регулированию ограничения скачков цен».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, лидеры "Большой семерки" (G7) обсуждали возможность введения потолка цен на российский газ. Таким образом они пытаются ограничить доходы России.