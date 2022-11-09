В Омске городские свалки превращают в зеленые экологически чистые зоны

Мэр Омска Сергей Шелест (второй справа) проверил ход работ по благоустройству бывшей свалки. Фото: Сергей САПОЦКИЙ

— Благодаря вниманию президента России Владимира Владимировича Путина, к вопросам экологии, благодаря нацпроекту, наш город имеет возможность участвовать в таких масштабных историях. Самостоятельно в рамках муниципального бюджета, мы бы такой объем не потянули, — отметил Сергей Шелест в ходе визита на бывший полигон твердых бытовых отходов.

Градоначальник рассказал, что на поле площадью 35 гектаров за десятки лет накопилось более 1 миллиона кубических метров отходов. Сейчас этот мусор спрессован. Теперь, так называемое свалочное тело, закрывается несколькими слоями армирующего материала, формируется гидроизоляция, дренаж, сверху все это будет закрываться почвой. Затем на неё высадят травы и деревья.

— Такая технология используется по всей стране. Она хорошо себя зарекомендовала и предотвращает нанесение экологического вреда, как грунтовым водам, так и воздуху, — уточнил Сергей Шелест.

По договору срок сдачи объекта через год — в декабре 2023-го. Однако подрядчик ведет работы с опережением графика и планирует закончить проект летом. Стоимость реализации проекта составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей.

Сергей Шелест добавил, что параллельно идет благоустройство еще одного подобного полигона. Работы производятся в рамках нацпроекта «Экология».