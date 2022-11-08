Аналитик Самиев назвал маловероятным снятие валютных ограничений в России в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев усомнился, что в ближайшее время в России будут сняты валютные ограничения.

Основное условие для этого – снятие санкций и уверенность регулятора, что подобное решение не спровоцирует отток валюты. В среднесрочной перспективе предпосылок для этого нет ни в ближайшие месяцы, ни через полгода.

- В любом случае, даже когда ограничения постепенно и частично начнут отменять, особый режим обращения с так называемыми валютами недружественных стран сохранится, эта история надолго, — комментирует аналитик изданию Lenta.ru.

Если говорить о послаблениях, то они могут быть в виде увеличения лимита по операциям, в том числе, трансграничным. Следующий шаг – это разрешение снимать валюту со счетов, отмена всех лимитов.

Аналитики прогнозируют рублю стабильный курс в ноябре. В ближайший месяц давление на российскую валюту могут оказывать спекулятивные факторы, а также опасения инвесторов по поводу приближения глобальной рецессии. В то же время в пользу рубля пока ещё играет сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке страны. Помимо этого, эксперты отмечают положительное влияние от решения Центробанка взять паузу в снижении ключевой ставки, пишет Rt.

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5% годовых.

- Производство в любой стране мира может развиваться только при низкой ставке, которая составляет от 4% до 5%. Ставка более 8% считается запретительной для развития экономики, - сказал телеканалу "360" профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.