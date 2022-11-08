Материнский капитал в России увеличат в 2023 году Фото: архив "КП"

Размер материнского капитала в России будет в следующем году увеличен, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, за рождение первого ребенка выплатят почти 590 тысяч рублей, за второго – около 780 тысяч рублей.

«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей, на второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», – сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством по социальным вопросам.

Глава государства в свою очередь отметил, что программу материнского капитала было решено продлить до конца 2026 года. Как отметил российский лидер, поддержка семей с детьми должна быть более ощутимой и весомой. Он также напомнил, что материнский капитал получает ежегодно около миллиона российских семей.

Как писал сайт KP.RU, с 1 февраля 2022 размер материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей, за второго и последующих детей – 693,1 тысячи.