Военный психолог объяснил появление в Украине польских наемниц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях в Харьковской области, сообщают, что на поле боя замечены польские женщины-наемницы. Военный психолог, участник боевых действий Алексей Захаров объяснил, как ведут себя женщины в боевых точках и почему они более изощренные противники.

Дело вовсе не в жестокости, но обычно женщины на поле боя действуют более фанатично и направленно.

Жестокость свойственна не всем – это личное. Но если проявляется агрессия, то спрогнозировать, как поведет себя женщина, крайне сложно.

Причина в женской природе, она должна выжить сама и защитить потомство. С этой точки зрения запас выживаемости у женщины больше, чем у мужчины.

Но, с другой стороны, ее природа противится войне, ведь сильны материнские инстинкты.

- Есть отличие в физиологических реакциях между полами. При возникновении угрозы мужчина может распрямлять тело и действовать ногами, а женщина наоборот сгибает ноги в коленях и подтягивает их к животу, - говорит эксперт сайту mk.ru.

Еще один важный момент – психологически мужчине сложно убить женщину. Берут свой инстинкты взаимоотношения полов.

- К женщине не возникает отрицания, но есть сексуальный инстинкт. Даже если женщина противник в нее трудно выстрелить. Поэтому однозначно недооценивать роль женщин в вооруженных конфликтах нельзя, - заключил психолог.