В Москве суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Что именно вменяют россиянину по фамилии Вердиян, не уточняется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве Лефортовский районный суд принял решение об аресте гражданина России по фамилии Вердиян, который является фигурантом уголовного дела о государственной измене. Конкретные обстоятельства уголовного дела, в котором фигурирует Вердиян, пока не разглашаются.

Об аресте Вердияна сроком на два месяца сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное сообщение судебной инстанции.

В ходе рассмотрения ходатайства об аресте россиянина следствие запросило в отношении Вердияна меру пресечения в виде тюремного заключения сроком на два месяца. В итоге данное ходатайство было удовлетворено судом.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в отношении Вердияна, маркировано грифом "совершенно секретно", фабула обвинения, которое ему вменяется, неизвестна. Обвиняемому в качестве наказания грозит длительное тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет.