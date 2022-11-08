Столтенберг признал, что НАТО выступает против прекращения огня на Украине на условиях России

Йенс Столтенберг сообщил, что на условия Москвы Киев идти совершенно точно не должен Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс не устраивает возможное прекращение огня на Украине, если оно будет принято на условиях России. По его мнению, Киев в ходе возможных переговоров с Москвой точно не должен идти ни на какие уступки.

"Если Украина пойдет на исполнение российских требований, то это будет означать катастрофу для этой страны, а также опасность для всего западного мира", - сообщил 8 ноября 2022 года руководитель Североантлантического альянса в ходе форума, проходившего в рамках конференции по климатической безопасности в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

Столтенберг при этом считает, что российско-украинские переговоры по урегулированию кризиса вполне возможны, однако любые соглашения о мире или же о постоянном или временном прекращении огня должны быть результатом компромисса, а не быть основаны на воле и желании России.