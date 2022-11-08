Умер Дэн Маккаферти, основатель и лидер рок-группы Nazareth

Уильям Дэниел Маккаферти скончался в возрасте 76 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скончался легендарный основатель и бывший солист знаменитой британской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Отмечается, что он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

О смерти своего бывшего фронтмена группа сообщила в своих аккаунтах соцсетях. Причины случившегося, а также место смерти музыканта, пока не уточняются.

Музыкант является соавтором таких популярных хитов Nazareth, как "Broken Down Angel" и "Bad Bad Boy". Исполнитель в 2013 году перестал выступать на большой сцене из-за плохого самочувствия и слабого состояния здоровья.

При этом Маккаферти же смог записать вместе с основанной им группой альбом Rock ‘n’ Roll Telephone. 21 июня 2019 года Маккафферти выпустил новое музыкальное видео под названием «Tell Me». 18 октября 2019 года выпустил третий сольный альбом «Last Testament». Данные клип и альбом стали последними примерами творчества рок-музыканта из Британии.