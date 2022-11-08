Кадыров опроверг информацию о гибели чеченских военных под Лисичанском

Рамзан Кадыров раскритиковал распространителей фейковой и неподтвержденной информации о погибших бойцах из Чечни Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся в социальных сетях слухи о якобы "гибели сотен чеченских бойцов под Лисичанском". По словам политика, подобные сообщения являются фейковыми и никакого отношения к реальности не имеют.

По словам чеченского лидера, распространители неправдивой информации сознательно публикуют ложь, ведь в действительно ни один боец из Чечни в районе Лисичанска вообще не погибал за все время проведения российской специальной военной операции на Украине.

"Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб", - рассказал Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

Также данные о массовой гибели чеченских военнослужащих под Лисичанском публично опроверг и командир спецподразделения "Ахмат", соратник Кадырова Апты Алаудинов, который в настоящее время также занимает должность командующего одним из корпусов Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Алаудинов отметил, что сейчас идет массовое распространение фейков о гибели бойцов из Чечни, верить этим сообщениям ни в коем случае не следует.