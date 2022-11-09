Суперкомпьютер World One определил дату конца света Фото: REUTERS

Суперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, определил срок вымирания человечества, сообщило британское издание The Daily Star.

Как рассчитал компьютер, разработанный по заказу Римского клуба в 1970-х годах, крах цивилизации случится в 2050-м году. Причиной конца света будет деятельность людей, в том числе, загрязнение экологии.

"Приблизительно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, прекратит существовать", - уточняется в прогнозе. Ситуацию к лучшему не смогут исправить даже полный переход на "экологически чистые" машины и строгий контроль рождаемости.

Ранее сайт KP.RU писал, что конец света в 2012 по календарю майя оказался шуткой ученых. Оказалось, что знаменитое пророчество индейцев майя принадлежит американскому ученому.

Также ранее конец света назначали на 16 августа 2018 года. Конспирологи тогда предрекали гибель всего человечества в связи с появлением зловещей планеты Нибиру.