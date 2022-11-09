Умер Валентин Захаров, танцор Кубанского казачьего хора

Валентин Захаров, фото: сайт Кубанского казачьего хора

Умер Валентин Захаров, заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор, об этом сегодня, 9 ноября, сообщается на сайте Кубанского казачьего хора.

"Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров – ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный", - отмечается в траурной публикации.

Артист вместе с Кубанским казачьим хором после победы коллектива в 1975-м году на Первом Всероссийском смотре-конкурсе государственных русских народных хоров, а впоследствии, в 1984 году, после повторного успеха на том же конкурсе, получил мировое признание.

Ранее сообщалось, что умер Александр Куломзин, известный танцор из легендарного фильма “Формула любви”. Куломзин родился 27 ноября 1956 года. В 1978 году окончил Московское академическое хореографическое училище. Наибольшую популярность ему принесла роль в киноленте “Формула любви” 1984 года.