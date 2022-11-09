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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 5:19

Умерла девочка, которую мать выбросила с 11 этажа в Москве

После падения с высоты ребенок получил серьезные переломы и травму головы
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Умерла девочка, которую мать выбросила с 11 этажа в Москве

Умерла девочка, которую мать выбросила с 11 этажа в Москве

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна многоэтажного жилого дома в Москве, умерла, действия подозреваемой квалифицируются по статье "убийство малолетнего", сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Девочка умерла в больнице. Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)", - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее сайт MSK.KP.RU сообщал, что москвичка выбросила с 11 этажа годовалую дочку, пытаясь отомстить мужу. Закрыв окно, 26-летняя женщина пыталась покончить с собой. После падения с высоты девочка получила серьезные переломы и травму головы, но к прибытию врачей была еще жива. Ее экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

По версии следствия, мать погибшего ребенка могла попытаться убить девочку из-за разрыва с мужем. Известно, что мужчина - уроженец одной из центрально-азиатских республик. В свидетельстве о рождении девочки отцом указан гражданин по фамилии Алимов