70% россиян сталкивались с агрессией на дороге, а каждый десятый хочет ответить обидчику тем же Фото: Иван МАКЕЕВ

70% российских водителей признались, что хотя бы раз сталкивались с той или иной формой агрессии на дорогах. Половина респондентов на собственном опыте испытали агрессивное вождение и физические угрозы. 43% пришлось выходить на словесный конфликт, а 46% преследовал другой водитель.

Неприличные жесты демонстрируются в 41% случаев конфликтов. А вот физический контакт случался у трети опрошенных. В этом случае нападали на их машину: царапали краску, прокалывали шины.

Мирослав Ясин, психолог сервиса Alter, советует в таких ситуациях максимально успокоиться и не вступать в контакт. Лучше всего готовить себя к хамству на дороге. Если такое произошло, то переключайтесь: остановитесь на обочине, посидите минуту с закрытыми глазами или выйдите из машины.

Чаще всего конфликты удается решить мирным путем, пишет «Газета.Ru». В 63% случаев водители стараются игнорировать агрессивных участников движения. И лишь 37% показывают свое недовольство. Желание ответить хамством на хамство возникает у каждого десятого.

Что касается причин агрессии, то 50% респондентов уверены, что она возникает у людей, изначально склонных к хамскому поведению.

Опрос был проведен каршерингом «Ситидрайв».

Между тем, автоэксперты советуют правильно выбирать обувь для вождения машины. Свободная и неподходящая для вождения автомобиля обувь может привести к аварийной ситуации. Она на 0,13 секунды увеличивает время торможения. На скорости 95 км/ч тормозной путь вырастет на 3,5 метра, пишет Life.

Тем временем, водителей будут штрафовать за покрышки не по погоде. Шипы вредят природе и убивают асфальт, однако кататься на летней резине в гололед опасно для всех участников дорожного движения, сообщает телеканал "360".