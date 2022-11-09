Narcity: украинский беженец пожаловался на плохое обслуживание в заведениях Канады Фото: REUTERS

Украинский беженец пожаловался на "ужасный" сервис в канадских заведениях, сообщило местное издание Narcity.

Молодой человек по имени Семен прибыл в страну полгода назад, недавно в соцсетях он опубликовал свою "первую жалобу".

"И одно из самых заметных для нас украинцев - и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и ряд моих друзей - мы все сходимся во мнении, что сервис в Канаде ужасный", - написал он.

Также беженец добавил, что, по сравнению с Украиной, в таких местах, как кафе, продуктовые магазины, госучреждения, то есть там, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги, все "намного хуже".

Ранее украинский беженец Фуад Вехбе пожаловался на бедность в Канаде. Мужчина рассказал, что не может найти желаемую работу из-за статуса временного резидента