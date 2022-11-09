Российские военные отбили атаку ВСУ на Снигиревку в Херсонской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные не позволили ВСУ прорвать линию обороны возле Снигиревки на севере Херсонской области, сообщил сегодня, 9 ноября, РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Атака на Снигиревку отбита. Все нормально", - уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что украинские войска понесли крупные потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.