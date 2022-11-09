Лидер республиканцев Маккарти считает, что партия вернет контроль над Палатой представителей Фото: REUTERS

Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по результатам завершившихся промежуточных выборов в конгресс.

"Понятно, что мы возвращаем себе палату... Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а (спикер, лидер демократического большинства палаты представителей - прим. ред.) Нэнси Пелоси – в меньшинстве", - отметил он, выступая в Вашингтоне.

В действующем составе палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз сбудется, он сменит Пелоси на посту спикера.

Ранее The Washington Times отмечало, что на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки". Выборы покажут, куда движется страна – к выздоровлению или к погибели, подчеркивало издание.

Напомним в США накануне - 8 ноября 2022 года - стартовали промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.