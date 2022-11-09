Адвокат оценил вероятность освобождения Саакашвили из-за болезней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат по международным делам, управляющий партнер компании «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин оценил вероятность досрочного освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отметив, что на фоне серьезных проблем со здоровьем суд может смягчить меру наказания.

Как ранее сообщил адвоката экс-преиздент Шалвы Хачапуридзе, предположительно, врачи выявили у политика туберкулез и деменцию, а также еще 34 заболевания. Скрябин заявил, что это может послужить поводом для смягчения приговора.

«В большинстве случаев подобный набор заболеваний способствует скорейшему освобождению и как минимум замене наказания с тюремного заключения на какую-то более мягкую меру», - заявил адвокат в беседе с «Лента.ру».

Тем не менее адвокат уточнил, что «в данном конкретном случае, на мой взгляд, вопрос не столько юридический, сколько политический», поэтому необходимо «учитывать те политические игры и интриги, которые там имеются».

По словам специалиста, с точки зрения «общемировой практики» у Саакашвили «достаточно высокий шанс освобождения и смягчения наказания».

Ранее личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе в беседе с «Известиями» заявил, что Саакашвили надо лечить на свободе, а не в тюремных условиях.