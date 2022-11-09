Киркоров ударил букетом члена своей команды, не подпускавшего фанатов к сцене

Филипп Киркоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец Филипп Киркоров ударил букетом роз члена своей команды за то, что к сцене не подпустили поклонников, рассказала “Газете.Ru” представитель артиста Екатерина Успенская.

Ранее СМИ опубликовали видео с концерта Киркорова в Казахстане, на котором видно, что исполнитель отхлестал букетом роз по лицу кого-то в зале.

"Там (члены команды артиста - прим. ред.) не пустили поклонников к сцене, конечно, это не понравилось (Киркорову - прим. ред.). Филипп заступился за поклонников", - уточнила изданию Успенская

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров шокировал Казахстан танцами в прозрачных лосинах. Сам артист объяснил "голый" наряд на концерте в Алма-Аты хулиганской выходкой своих танцоров.

Также ранее Киркоров неожиданно приехал в Минск и обещал “дать жару”. На одном из снимков на фоне Национального аэропорта “Минск” Филипп Бедросович изобразил, вероятно, заходивший на посадку самолет, который и доставил артиста на белорусскую землю. На втором он снялся на фоне государственного герба Республики Беларусь.