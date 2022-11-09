Психолог назвала трюки лжеэкстрасенсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Гузель Сафина заявила, что лжеэкстрасенсы зачастую используют общие фразы, которые описывают жизнь большинства граждан, поэтому их клиенты верят в якобы предсказания гадалок.

«Любую информацию можно применить к собственной жизни. К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках», - сказала специалист в беседе с NEWS.ru, назвав «вполне логичным», что у каждого человека есть «казенный дом - работа, школа, вуз, крупные покупки и так далее».

Сафина отметила, что если экстрасенс начинает описывать человека как личность, то говорит, как правило, о позитивным, с добавлением негативных деталей для того, чтобы придать правдоподобности, однако никогда такие вещи не оказываются настолько ужасными, чтобы граждане сразу отвергли такие сведения.

«Это трюк, используемый многими экстрасенсами. Подобными заявлениями они заставляют вас поверить в то, что у них есть доступ к невероятным вещам, что они действительно могут рассказать о вас многое», - заявила она, подчеркнув, что таким образом «они просто говорят вам то, что вы хотите услышать, и делают это таким изощренным образом, чтобы вы не распознали этот психологический прием».

По ее словам, если предсказания какого-нибудь экстрасенса вдруг сбылись, то, скорее всего, гражданин уже вложил себе в голову установку, заложенную ему во время сеанса.