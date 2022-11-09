Критики военной поддержки Украины проходят в конгресс США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу несколько кандидатов от администрации президента США Джо Байдена, которые критикуют многомиллиардную военную помощь Украине, проходят в сенат и палату представителей конгресс США на промежуточных выборах. По мнению экспертов, это может повлиять на объемы поддержки Киеву и меры контроля, но полностью она не прекратится.

Так, глава республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении поддержки киевского режима вызвало в октябре этого года широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, что следует из прогноза CNN.

Ранее The Washington Times отмечало, что на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки". Выборы покажут, куда движется страна – к выздоровлению или к погибели, подчеркивало издание.

Напомним в США накануне - 8 ноября 2022 года - стартовали промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.