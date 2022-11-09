Песков сообщил, что в Кремле обсуждаются разные форматы участия Путина в саммите G20

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсуждаются различные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему обсуждаются разные форматы. После того как решение будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поедет ли на мероприятия российский лидер Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Также ранее Путин заявил о том, что допускает возможность своего личного участия в саммите G20 ("Большой двадцатки"), который состоится в Индонезии в ноябре 2022 года. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе своего выступления на проходящем 27 октября 2022 года пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".