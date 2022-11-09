Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Выбрать застройщиков «Дальневосточного квартала» сможем до конца 2022 года»

«Дальневосточный квартал» будет построен в микрорайоне Северный Благовещенска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амурская область вошла в число пилотных регионов – участников программы «Дальневосточный квартал». Благодаря ей в Благовещенске на площади в 92 гектара будет построено новое жилье.

«Амурская область в числе пилотных регионов по реализации этого проекта. По планам амурский «Дальневосточный квартал» разместится на 92 гектарах в микрорайоне Северный Благовещенска. Жилая застройка составит не менее 45,2 гектара, на 27 гектарах застройщик должен будет выполнить озеленение», - сообщил губернатор региона Василий Орлов.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение конкурсного отбора застройщиков в рамках программы «Дальневосточный квартал», а также обеспечить старт работ по проектированию и строительству жилых домов. Поправки позволят проводить конкурсы на право заключения соглашений о строительстве жилья на территориях опережающего развития (ТОР).

«Президент подписал важный закон для всего Дальнего Востока. Поправки начнут действовать с 15 ноября. Благодаря этому выбрать застройщиков «Дальневосточного квартала» мы сможем до конца 2022 года (проведем первые конкурсы)», - отметил Василий Орлов.

Победители конкурсных отборов смогут стать резидентами ТОР и будут пользоваться всеми льготами и преференциями. Кроме того, застройщики смогут получить из бюджета финансирование на строительство объектов необходимой инфраструктуры. В будущем это поможет снизить стоимость квадратного метра жилья.

Программа «Дальневосточный квартал» была принята в 2021 году Минвостокразвития РФ для реализации проектов масштабной жилой застройки регионов Дальнего востока. Программа предполагает строительство жилья для 80 тысяч человек.