Bloomberg: Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро

Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Украине 18 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Bloomberg, о решении Будапешта венгерская сторона уже уведомила министров финансов стран ЕС. Отмечается, что предоставление Киеву льготных кредитов на более стабильной основе потребует использования дополнительных резервов, которыми располагает бюджет ЕС.

Глава Минфина Венгрии Михали Варга заявил коллегам, что не поддержит такой вариант. Принятие плана финансовой помощи Украине требует единогласной поддержки правительств 27 стран, подчеркивается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории страны. Запрет также распространяется и на транзит вооружений через венгерскую территорию в сторону Киева.