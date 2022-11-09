ФАС сообщила о снижении наценок по социально значимым категориям товаров до 6% в сетях

ФАС объявила снижение наценок по социально значимым категориям товаров до 6% в сетях Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась о мерах мониторинга цен на социально значимые товары. Руководитель ФАС России Максим Шаскольский во время своего выступления на VII Международной научно-практической конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование" заявил, что наценки на эти категории снизились с 22% до 6% в 11 федеральных сетях.

"Принятые меры на мониторинг наценки в торговых сетях на социально значимые продовольственные товары <…> привели к снижению совокупного среднего уровня наценок на товары первой цены, то есть на самые дешевые товары, с 22 до 6% в 11 торговых сетях федерального уровня", - сказал он.

По словам Шаскольского, на данный момент ведомство принимает меры для снижения цен на лекарства.

"Помимо обязательной перерегистрации всех цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), которая позволила их [цены] снизить в целом на 30% на примерно половину препаратов из этого перечня", - отметил он.

Шаскольский добавил, что новая методика ФАС направлена на расширение нижнего ценового сегмента препаратов, возвращение дешевых лекарств и снижение риска дефицита отдельных групп медицинских товаров.

"По новой методике, утвержденной ФАС России, регионы пересмотрели предельный размер розничных надбавок цен на препараты, включенных в перечень ЖНВЛП", - заключил руководитель ведомства.

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