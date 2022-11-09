Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи на миллион долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе украли личные вещи и записи артиста, ущерб оценивается в миллион долларов, сообщает портал TMZ.

Управляющая компания поместья певца направила иск в суд, где указала список похищенных предметов. В их числе оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений артиста, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, которая изображает самого певца.

Под подозрением оказался бывший возлюбленный одной из сестер Джексона - Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес вещи в тот момент, когда родные решали вопросы, связанные со смертью звезды.

Ранее сообщалось, что у актера из кинофильма “Ширли-мырли” в Москве украли два джипа.

Также ранее мошенники украли у актера христианского театра 700 000 рублей. Аферисты убедили артиста оформить на себя кредит и перевести им все деньги.