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НовостиПолитика9 ноября 2022 11:20

Миссия МАГАТЭ не обнаружила свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине

Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Миссия МАГАТЭ не обнаружила свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине

Миссия МАГАТЭ не обнаружила свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАГАТЭ оперативно отправило инспекторов на Украину после сообщений о "грязной бомбе" и не нашло признаков работы над ней. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил сегодня, 9 ноября, на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов… Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению", - уточнил Гросси.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза применения “грязной бомбы” со стороны Вооруженных сил Украины вполне реальна, а в Минобороны РФ подчеркнули, что такая провокация готовится, чтобы обвинить нашу страну в использовании оружия массового поражения.

Также ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск использования Киевом “грязной бомбы” обсудят в ООН.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.