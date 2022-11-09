Миссия МАГАТЭ не обнаружила свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАГАТЭ оперативно отправило инспекторов на Украину после сообщений о "грязной бомбе" и не нашло признаков работы над ней. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил сегодня, 9 ноября, на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Шарм-эш-Шейхе.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов… Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению", - уточнил Гросси.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза применения “грязной бомбы” со стороны Вооруженных сил Украины вполне реальна, а в Минобороны РФ подчеркнули, что такая провокация готовится, чтобы обвинить нашу страну в использовании оружия массового поражения.

Также ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск использования Киевом “грязной бомбы” обсудят в ООН.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.