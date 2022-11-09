СК РФ возбудил два уголовных дела против командиров ВСУ, причастных к убийствам жителей Донбасса

О возбуждении дел против командиров ВСУ сообщили в Следственном комитете РФ Фото: REUTERS

Следственный комитет России отчитался о возбуждении двух уголовных дел в отношении командиров Вооруженных сил Украины, причастных к убийствам мирных жителей Донбасса. Об этом официально сообщает пресс-служба российского силового ведомства.

"Среди фигурантов – командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины Николай Кузьменко, который в феврале-марте 2022 года руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - отмечают в СК РФ.

Именно под руководством Кузьменко украинские боевики вели неизбирательные артиллерийские атаки населенных пунктов Лебединское Новоазовского района, Калиновка Волновахского района и Сартана Мариупольского района ДНР, повлекшие гибель мирных жителей и разрушения жилых домов.

Также в числе фигурантов – командир отделения указанной войсковой части Владислав Курка. По данным СК РФ, минометный расчет под его командованием в марте 2022 года, находясь на позиции на территории кладбища в городе Мариуполе, из миномета «БМ-37» калибра 82 мм производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.

Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины 24 февраля нынешнего года по решению президента страны Владимира Путина. Главная цель военной спецоперации - защита мирных жителей Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик) от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и неонацистских формирований киевского режима.