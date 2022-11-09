ВС России уничтожили около 160 украинских военных в ЛНР Фото: REUTERS

Российские войска отразили наступление мотопехотного батальона и двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, уничтожив до 160 солдат противника, сообщает Министерство обороны России.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении были ликвидированы 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей, на Красно-Лиманском направлении – до 100 военных и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

Корме того, ВСУ предприняли неудачные попытки контратаковать на Южно-Донецком направлении. Вооруженные силы Украины нанесли противнику огневое поражение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР, отбросив его на исходные позиции. В результате были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.