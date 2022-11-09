Погиб Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Кирилл Стремоусов, по предварительным данным, погиб в результате ДТП Фото: из соцсетей

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию об этом подтверждает RT со ссылкой на собственные источники.

Обстоятельства аварии, в которой погиб чиновник, пока не раскрываются. Известно лишь, что автоавария с участием Стремоусова, произошла в районе города Геническ.

В администрации области журналистам информагентства "Интерфакс" уже официально подтвердили, что информация о гибели Стремоусова соответствует действительности.

У погибшего чиновника остались жена и дети.

Стремоусов после того, как Херсон перешел под контроль Вооруженных сил России в ходе военной спецоперации на Украине стал функционером временной военно-гражданской администрации Херсонской области.

После вхождения региона в состав России Стремоусов стал заместителем губернатора этого региона (врио главы Херсонской области является Владимир Сальдо, именно его замом был Стремоусов).