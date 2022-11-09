Последнее видео Кирилла Стремоусова: "Вы потом все узнаете"

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом Фото: из соцсетей

Погибший в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром 9 ноября 2022 года публиковал в своем официальном телеграм-канале видео о ситуации на фронте. Он сообщил подписчикам, что они "позже все узнают".

Чиновник отмечал, что украинские боевики предпринимают попытки наступательных действий, однако российская армия их пресекает.

"По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками.", - заявлял Стремоусов.

"Вы потом все узнаете, будет больше информации. На Снегиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно. Нацисты понесли большие потери. Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада", - добавил он.

О гибели замглавы региона стало известно 9 ноября 2022 года. Он скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства которого в настоящее время пока не сообщаются. Известно лишь, что ДТП произошло недалеко от города Геническ.