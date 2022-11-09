На строительство северо-западного обхода Кемерова из федерального бюджета выделили 21,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о федеральном финансировании строительства северо-западного обхода Кемерова. На обустройство 47-километровой трассы правительство РФ выделяет 21,2 млрд рублей.

«Строительство автомобильной дороги проводится в рамках реализации Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Все работы должны быть завершены до осени 2024 года. Стоимость объекта - 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета. Мы начали строить северо-западный обход Кемерова за счет региональных средств. Подписание указанного документа позволит получить федеральную часть консолидированного бюджета проекта».

Средства из федерального бюджета будут выделяться поэтапно. В 2022 году регион получит на эти цели 2,2 млрд рублей, в 2023 году - 3,8 млрд рублей, в 2024-м - более 15 млрд.