Генерал Сергей Суровикин сделал важное заявление о ходе боевых действий на херсонском направлении

Командующий российским военным контингентом в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин сообщил о потерях ВСУ под Херсоном. Такое заявление военачальник сделал в ходе совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы успешно противостоим всем попыткам противника. В ходе наступления за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и раненными", - пояснил российский генерал.

При этом Сергей Суровикин отдельно подчеркнул тот факт, что, несмотря на непростую ситуацию на линии фронта, в этой же зоне спецоперации российские потери в 7-8 раз меньше, чем у противника.

В настоящее время непрерывные попытки наступательных действий со стороны боевиков Вооруженных сил Украины продолжаются, в них активно задействованы иностранные наемники (сражающиеся на стороне ВСУ), а также бойцы одиозных неонацистских украинских нацбатальонов.