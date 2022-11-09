Генерал Суровикин заявил о невозможности дальнейшего снабжения Херсона

Генерал Сергей Суровикин сделал важное заявление о ситуации в Херсоне Фото: принтскрин видео.

Генерал Сергей Суровикин, занимающий пост командующего российскими войсками в зоне проведения военной спецоперации на Украине, заявил о том, что дальнейшее снабжение города Херсон невозможно. С таким заявлением он выступил в ходе совещания с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Город Херсон и прилегающие пункты не могут снабжаться. Жизни людей подвергаются опасности. Администрацией области принято решение об эвакуации населения. В настоящее время все желающие, более 115 тысяч, покинули район", - пояснил военачальник.

При этом Суровкин отметил, что необходимо сохранить жизни российских солдат, находящихся на территории Херсона и Херсонской области.

В связи с этим высшим российским военным командованием принято непростое решение об отводе войск РФ из Херсона. Оборона теперь будет организована по левому берегу Днепра.