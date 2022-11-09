Полное видео доклада генерала Суровикина Сергею Шойгу о ситуации в районе проведения спецоперации 9 ноября 2022 Фото: REUTERS

В ходе совещания командующий российским войсками в зоне проведения спецоперации (СВО) генерал Сергей Суровикин доложил главе Министерства обороны (МО) России Сергею Шойгу об обстановке на линии соприкосновения. Генерал отчитался о стабилизации обстановки в зоне боевых действий, успешных наступательных и оборонительных операциях по направлениям, потерях российской армии и основных актуальных решениях командования по стратегическим действиям на фронте в зоне СВО.

Глава МО РФ заслушал доклад командующего российскими войсками в зоне СВО и отдал основные приказы по дальнейшим действиям на линии соприкосновения. Суровикин обязался привести в исполнения все распоряжения Шойгу по тактическим и стратегическим маневрам на фронте.

Полное видео доклада генерала Суровикина Сергею Шойгу о ситуации в районе проведения спецоперации 9 ноября 2022 подготовил сайт KP.RU.