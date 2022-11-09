Международный форум народной культуры пройдет в Ленинградской области с 10 по 12 ноября

Участники форума обсудят популяризацию народной культуры и развитие событийного туризма. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области с 10 по 12 ноября пройдет Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации». Эксперты из 40 регионов нашей страны, Казахстана и Белоруссии обсудят популяризацию этнокультурного достояния России. Главной площадкой проведения мероприятия станет дом Правительства Ленинградской области.

Обряды и праздники, эпические сказания и ремесла, песенные и танцевальные традиции необходимо бережно сохранять и передавать из поколения в поколение. Главными темами форума станут культура многонациональных районов, событийный туризм и роль народной культуры в формировании креативной экономики. Об этом специалисты поговорят на дискуссионных площадках и круглых столах форума. Спикерами мероприятия выступят эксперты из Красноярска, Мурманска, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска, Петрозаводска, Могилева и Астаны. Впервые в форуме примут участие гости из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино.

Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. 11 ноября в рамках форума пройдет презентация «Золотой антологии народной культуры». В нее вошли 100 шедевров нематериального культурного наследия народов России. В том числе в этом списке представлено киришское кружево, которое делают в Ленинградской области. В антологию также вошли якутский круговой танец «Осуохай», ительменский праздник «Алхалалалай» на Камчатке, дагестанский праздник «Игби», карагодная пляска из Куроской области «Тимоня», войлочные ковры-истинги с национальными орнаментами Ингушетии и многие другие объекты культурного наследия.

Деловую программу форума 11 ноября продолжит круглый стол «Нематериальное культурное наследие в условиях современности. Теория и практика». Главной темой дискуссии станет реализация закона о нематериальном этнокультурном достоянии России, который президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября 2022 года.

Форум «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Его главная задача - привлечь внимание к проблемам нематериального культурного наследия со стороны органов государственной власти и широкой общественности. Инициатором проекта выступило Министерство культуры России. Организатором форума стал Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.