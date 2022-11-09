Кадыров поддержал решение Суровикина отвести войска РФ от Херсона

Рамзан Кадыров считает абсолютно верным решение российского военного командования Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрительно высказался о решениях российского военного командования по Херсону. По его мнению, действия по отводу войск РФ на левый берег Днепра единственно правильные.

"Командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики - ему отвечать за людей, ему виднее", - отметил глава Чечни в своем официальном телеграм-канале.

Ранее командующий объединенной российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил о решении об отводе войск на левый берег Днепра. Он уточнил, что нормальное снабжение города Херсон в настоящее время стало попросту невозможным. Такое заявление военачальник сделал в ходе совещания с участием министра обороны России Сергея Шойгу.

Руководитель военного ведомства полностью поддержал мнение Суровикина и одобрил озвученное им непростое решение.