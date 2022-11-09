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НовостиПолитика9 ноября 2022 17:16

Кадыров поддержал решение Суровикина отвести войска РФ от Херсона

По словам главы Чечни, действия генерала направлены на сохранение жизней российских солдат
Александр КИСЛОВ
Рамзан Кадыров считает абсолютно верным решение российского военного командования

Рамзан Кадыров считает абсолютно верным решение российского военного командования

Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрительно высказался о решениях российского военного командования по Херсону. По его мнению, действия по отводу войск РФ на левый берег Днепра единственно правильные.

"Командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики - ему отвечать за людей, ему виднее", - отметил глава Чечни в своем официальном телеграм-канале.

Ранее командующий объединенной российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил о решении об отводе войск на левый берег Днепра. Он уточнил, что нормальное снабжение города Херсон в настоящее время стало попросту невозможным. Такое заявление военачальник сделал в ходе совещания с участием министра обороны России Сергея Шойгу.

Руководитель военного ведомства полностью поддержал мнение Суровикина и одобрил озвученное им непростое решение.