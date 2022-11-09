В смертельной аварии, в которую попал Кирилл Стремоусов, пострадали два человека

Автоавария, в которой 9 ноября 2022 года погиб Стремоусов, произошла в районе Геническа Фото: из соцсетей

В резонансном дорожно-транспортном происшествии в районе города Геническ, в котором погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пострадали еще два человека. Официальную информацию об этом распространил областной Минздрав.

"Врачи официально подтверждают смерть Кирилла Стремоусова. В ДТП есть ещё несколько пострадавших", - говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном канале министерства здравоохранения Херсонщины в Telegram.

Глава ведомства Вадим Ильмиев уже пообещал, что всем пострадавшим в аварии, в которой погиб высокопоставленный херсонский чиновник, будет качественно и своевременно оказана вся необходима медицинская помощь.

Он подчеркнул, что в результате аварии замглавы администрации Херсонской области получил тяжелые травмы, которые в итоге оказались не совместимыми с жизнью.

ДТП, в котором погиб Стремоусов, произошло 9 ноября нынешнего года в районе херсонского города Геническ. Виновником ДТП, по данным СМИ, стал водитель грузовика, с которым столкнулась машина Стремоусова.