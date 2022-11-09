CBC News: в ходе боев на Украине погиб наемник из Канады

Иностранный наемник из Канады был ликвидирован ВС РФ в ходе СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В районе города Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) был ликвидирован 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд. Информацию об этом со ссылкой на членов его семьи распространило канадское издание CBC News.

Как стало известно журналистам зарубежного СМИ, фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину "в качестве добровольца" (при этом он получал жалование - то есть, фактически являлся наемником).

Он участвовал в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит во время выполнения боевого задания. О ликвидации наемника из Канады журналистам рассказали родственники мужчины, подчеркнув, что известна эта информация им стала от его сослуживцев.

Ранее российские власти, дипломаты и военные неоднократно заявляли о том, что иностранные наемники, оказавшие в зоне боевых действий на Украине, не являются комбатантами и, соответственно, не подпадают под действия каких-либо международных конвенций и не могут быть обменяны.

В министерстве обороны РФ сообщали о том, что самое мягкое, на что могут рассчитывать находящиеся на Украине иностранные наемники, это солидные и длительные тюремные сроки. А глава МИД России Сергея Лавров назвал места скопления и лагеря подготовки зарубежные наемников легитимными целями для ВС РФ в ходе российской военной спецоперации на Украине.