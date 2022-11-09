ФАС предлагает поднять тарифы на газ в России на 8,5%

Цены на газ в России в самое ближайшее время существенно вырастут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением о повышении цен на газ в стране. Согласно инициативе ведомства, с 1 декабря 2022 года тарифы на газ в стране должны быть проиндексированы сразу на 8,5%.

Предполагается, что в результате предлагаемой ФАС индексации тарифов оптовые цены на газ в России вырастут как для населения, так и для промышленности. В антимонопольном ведомстве считают подобные меры крайне необходимыми.

При этом, как официально сообщают в Федеральной антимонопольной службе, впоследствии тарифы на газ в РФ не будут меняться около полутора лет - следующая индексация цен в России в настоящее время планируется лишь в июле 2024 года (тогда тарифы, как ожидается, будут повышены еще на 7%).

В ведомстве также отдельно подчеркивают тот факт, что рост тарифов на газ в стране в любом случае окажется ниже уровня инфляции.

До этого повышение цен на газ в РФ производилось несколько месяцев назад - это произошло с 1 июля нынешнего года.