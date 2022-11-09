Маск сообщил, что в ближайшее время Twitter "будет делать много глупостей"

Илон Маск сделал важное заявление по поводу ближайшего будущего Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter «будет делать много глупостей» в ближайшее время. Соответствующее сообщение он написал 9 ноября в своем микроблоге в этой социальной сети.

«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы», — отметил Маск. Он пояснил, что "то, что работает", при его руководстве сохранят. При этом, "то, что не работает — будет изменено". Подробности своего плана реформ Twitter бизнесмен публично раскрывать отказался, попросив всех дождаться, когда изменения начнут воплощаться и претворяться в жизнь.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября нынешнего года. Сразу же после окончательного оформления сделки по приобретению контрольного пакета акций компании он уволил нескольких топ-менеджеров сети микроблогов, решив начать в Twitter глобальные и масштабные реформы.

Так, в частности, Маск своим личным решением отстранил от занимаемой должности и уволил генерального директора компании Парага Агравала и финансового директора Twitter Неда Сигала. Также под устроенную бизнесменом волну увольнений попали глава отдела, отвечавшего за юридическую политику, доверие и безопасность, Виджай Гадде и главный юрисконсульт компании Шон Эджетт.

Согласно данным источников американских СМИ, Маск заплатил за Twitter 44 млрд долларов США.