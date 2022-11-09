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НовостиОбщество9 ноября 2022 18:54

Маск сообщил, что в ближайшее время Twitter "будет делать много глупостей"

По словам бизнесмена, популярную сети микроблогов вскоре ждут большие перемены
Александр КИСЛОВ
Илон Маск сделал важное заявление по поводу ближайшего будущего Twitter

Илон Маск сделал важное заявление по поводу ближайшего будущего Twitter

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил о том, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter «будет делать много глупостей» в ближайшее время. Соответствующее сообщение он написал 9 ноября в своем микроблоге в этой социальной сети.

«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы», — отметил Маск. Он пояснил, что "то, что работает", при его руководстве сохранят. При этом, "то, что не работает — будет изменено". Подробности своего плана реформ Twitter бизнесмен публично раскрывать отказался, попросив всех дождаться, когда изменения начнут воплощаться и претворяться в жизнь.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября нынешнего года. Сразу же после окончательного оформления сделки по приобретению контрольного пакета акций компании он уволил нескольких топ-менеджеров сети микроблогов, решив начать в Twitter глобальные и масштабные реформы.

Так, в частности, Маск своим личным решением отстранил от занимаемой должности и уволил генерального директора компании Парага Агравала и финансового директора Twitter Неда Сигала. Также под устроенную бизнесменом волну увольнений попали глава отдела, отвечавшего за юридическую политику, доверие и безопасность, Виджай Гадде и главный юрисконсульт компании Шон Эджетт.

Согласно данным источников американских СМИ, Маск заплатил за Twitter 44 млрд долларов США.