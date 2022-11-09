Бизнес-коуч перечислила причины потери мотивации на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнес-коуч и основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN Катерина Акман объяснил, почему сотрудники и предприниматели теряют мотивацию к работе, а также дал советы, что с этим делать.

Мотивация - это не просто желание работать, но и делать свое дело хорошо. Поэтому возвращение утраченной работоспособности – вопрос комплексный.

В-первую очередь, должно быть внутреннее понимание сотрудника ради чего он работает. Ответ стоит искать в сфере личных интересов, которая объяснит, зачем ему нужно достигать разных целей.

Второй: работа должна соответствовать внутренним ценностям человека.

Третье: рабочие задачи должны соответствовать навыкам человека. Этот пункт легко перерасти.

Четвертое: у работодателя и сотрудников должна быть связь.

Чаще всего мотивация меняется в кризисное время. Например, человек планировал купить квартиру и понимал, ради чего он работает. А если компания начала испытывать финансовые трудности, то значит это может сказаться на зарплатах. Если мотивация строится не только на деньгах, то работа ведется более эффективно, а коллектив более сплочен.

- Очень важно, чтобы руководитель обладал так называемыми «мягкими навыками», умел взаимодействовать с сотрудниками, понимал их эмоциональное состояние и находил подход к каждому, - говорит эксперт «Газете.Ru».

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А предприниматель, инвестор и психолог Ксения Аверс рассказала, что нужно делать, чтобы начальство повысило зарплату. Важно привести руководству правильную аргументацию и убедительные доводы, пишет газета "Известия".