Российские власти готовы предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

МАГАТЭ может отправить большую инспекцию на российские ядерные объекты в Севастополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти всерьез рассматривают возможность допуска масштабной официальной миссии МАГАТЭ на все расположенные в Севастополе ядерные объекты РФ.

Соответствующее заявление 9 ноября нынешнего года сделал в ходе заседания Генассамблеи ООН по отчету МАГАТЭ представитель российской делегации Александр Шевченко.

Как отмечается ТАСС, на подобный шаг Москва готова пойти в качестве "жеста доброй воли", чтобы показать, что ей абсолютно нечего скрывать от мирового сообщества в ядерной сфере.

Шевченко отметил, что МАГАТЭ необходимо предоставить запрос на посещение ядерных объектов РФ в Севастополе. Представитель российской делегации не сомневается, что данный запрос будет удовлетворен и после формирования миссии представители авторитетной международной организации смогут побывать на всех без исключения интересующих их объектах.

"Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ", - подчеркнул Шевченко в ходе своего объемного выступления в рамках заседания Генассамблеи ООН.