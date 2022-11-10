В США объяснили отказ передать Украине беспилотники Gray Eagle

Вашингтон отказался передавать Киеву высокотехнологичные разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»), опасаясь эскалации конфликта на Украине. Об этом заявляет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в США уверены, что передачу беспилотников в России могут воспринять как сигнал, что «США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России».

Уточняется, что в компании General Atomics, которая занимается разработкой данных БПЛА, подтвердили, что предприятие уже оповестили о данном решении администрации президента США.

В июле этого года администрация президента США объяснила отказ передает Киеву запрошенные БПЛА MQ-1C Gray Eagle опасением, что они могут попасть в руки Москвы.