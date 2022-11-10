При обстреле Донецка со стороны украинской армии погиб человек

Один человек погиб, а еще один получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения», - сказано в сообщении мэра, опубликованном в его Telegram-канале.

Кулемзин также заявил, что с осколочными ранениями в больницу была госпитализирована женщина 1981 года рождения.

Как передает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия в ночь на четверг, 10 ноября, трижды обстреляла Куйбышевский район Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров.