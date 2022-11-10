Экс-сенатор США Блэк считает, что мира на Украине можно достичь демилитаризацией по примеру Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшим примером мира на Украине мог бы послужить пример Австрии, которая была демилитаризована в период холодной войны по взаимному соглашению между СССР, США, Британией и Францией, заявил бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.

"Идеальным примером мира на Украине могло бы стать то же, что было сделано во время холодной войны, когда было соглашение между Советским Союзом и союзными силами США, Британии и Франции - они все договорились демилитаризовать Австрию", - сказал политик.

Также Блэк отметил, что в 1955 году была достигнута договоренность о выводе зарубежных войск с территории Австрии, взамен на это государство вносило изменение в конституцию - о принятии навсегда нейтрального статуса и установлении запрета на размещение на своей территории иностранных военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.